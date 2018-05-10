İzmir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 96 kişiden 65'i yakalandı.

İzmir merkezli 15 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 82'ye yükseldi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada açığa alınan 91 muvazzaf asker ile 5 sivil imamın yakalanması için başlattığı operasyonda, sabah saatlerinde 65 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.



Bir Operasyon da Bursa'da



FETÖ terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 2'si halen görevde rütbeli asker, 5'i ihraç ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.