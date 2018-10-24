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SonDakika: Konsolosluk konutundaki kuyu için arama izni çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapmasına izin çıktı.

SonDakika: Konsolosluk konutundaki kuyu için arama izni çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci  Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda  öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.  Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil  araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine izin çıktı.

Aramaya izin verilmemişti

Anadolu Ajansı'nın geçtiği öğlen saatlerinde geçtiği haberde Suudi yetkililerin arama yapılması için izin vermediği belirtilmişti.

Kaşıkçı olayı

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim  Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na  gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği  başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2  uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi  vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin  belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak  çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk  binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed  el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk  binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Etiketler; #kuyu #rezidans #suudi kosolosluk #cemal kaşıkçı
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