Türkiye kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda arama talep etti. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti

Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın girip bir daha çıkmadığı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama yapmak için izin istedi. Suudi gazetecinin öldürüldüğü yönünde güçlü şüpheler olduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da önceki gün soruşturma başlatmıştı.



PARÇALAYIP TAŞIDILAR



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü Türk nişanlısıyla birlikte geldiği Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, “Sakladığımız hiçbir şey yok. İsterlerse konsoloslukta arama yapabilirler” derken Cemal Kaşıkçı ile ilgili soru işaretleri daha da arttı. Krizin altıncı gününde, Cemal Kaşıkçı’nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı şoke eden bir iddiada bulundu. Kışlakçı dün konsolosluk önünde yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak binadan çıkartıldığını iddia etti.



ERDOĞAN: UMARIM ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR DURUM OLMAZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı olayıyla ilgili dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Kendisini eskiden beri tanırım. Savcılığın soruşturmasını bekliyoruz. Bu meslenin ülkemizde olması çok çok üzüntü vericidir. Beklentim hala iyi niyetli. Umarım arzu etmediğimiz bir durum olmamıştır. Bu işin takibindeyim. Emniyet teşkilatımız konuyu takip ediyor ve bir neticeye vardıracaktır. Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar hepsi inceleniyor. Süratle bir netice alalım istiyoruz." Aydınlık