Soner Polat mezarı başında anıldı! Vefatının 5. yılında anma töreni düzenlendi

Mavi Vatan’ın Sonsuz Er’i, su katılmamış vatansever Soner Polat’ın aramızdan ayrılışının 5’inci yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi. Hayatını Türk milleti için adayan ve bu uğurda mücadele eden Soner Polat’ı vefatının 5’inci yılında sevenleri yalnız bırakmadı.

Vatan Partisi'nde aldığı lider görevlerle Türkiye siyasi tarihine damga vuran Polat, Mavi Vatan’ın da isim babalarındandı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, anma töreninde yaptığı açıklamada, "Soner Polat amiralimiz ilk olarak çok örnek bir Vatan Partiliydi, örnek bir devrimciydi, bir fedakardı. O herhangi bir partide genel başkanlık veya diğer önder görevlerde yer almaktansa Vatan Partisi'nde sıradan bir nefer olmayı kendisine görev bilmişti. Soner Polat strateji uzmanıydı. Onun Aydınlık Gazetesi'ne yazdığı yazıları okuduk. Ulusal Kanal'da çıktığı programları izledik. Oralarda aslında 2024 yılına ve önümüzdeki yıllara atıf yaparak vurgular yapıyordu. İşte o günlere geldik. 'Doğu Akdeniz'e dikkat edelim' diyordu, 'Türk vatanının savunması denizlerden başlar' diyordu. Ne kadar haklı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz." dedi.

Anma töreninde konuşan Vatan Partisi MKK ÜYesi Halil Özsaraç ise "Bugün Amiral Sonar Polat deyince herkesin aklına jeopolitik güç farkındalığı gelir, Mavi Vatan gelir, emperyalizmle mücadele gelir. Rahat uyu Emiral Soner Polat, rahat uyu komutanım. Bu vatan topraklarından emperyalizmi uzak tutmak için formülüze ettiğin Mavi Vatan zırhı Türkiye'nin tek devrimci partisi olan Vatan Partisi'nin zinde ve güçlü ellerinde güvendedir." dedi.