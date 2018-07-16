Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıyla, Yüksek Askeri Şura, askersiz kaldı. 4 Asker ve 8 sivil'in yer aldığı yeni YAŞ'ı Emekli Tümamiral Soner Polat eleştirdi. "Tarih böyle çarpıklığı yazmamıştır" diyen Polat, "Bu sistem Avrupa Birliği ve FETÖ'nün raporlarında hep vardı" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. NATO'nun yıllardır Türkiye'de uygulamak istediği plan gerçekleşti.



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısı da belirlenmiş oldu. Aydınlık gazetesi manşet haberinde konuyu ayrıntılarıyla ortaya koydu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu köklü değişikliği Emekli Tümamiral Soner Polat, "dünya tarihinde bir ilk" olarak yorumladı.



Tarih böyle bir çarpıklığı yazmamıştır. YAŞ’ta yeni yapıya göre, 4 asker, 8 sivil yer alacak. Askerin olmadığı bir Yüksek Askeri Şura ile karşı karşıyayız. Bu şu anlama geliyor, askerin dediği olmayacak. Milli Askeri Stratejik Konsept’in nihai kararın verilmesinde asker belirleyici değil. Askerler somut olarak bakarsa sadece görüş bildirecekler. Karar mercilerinde artık yoklar. Kişisel olarak değerlendirdiğimde ortada Yüksek Askeri Şura diye bir şey yok. Askerlerin en ufak ağırlığı ve fonksiyonları yok. Sivillerin göstereceği irade ile kararlar alınacak. Çoğunluk kimdeyse güç de ondadır. Askerlerin olmadığı askeri şura... Siz hiç doktorların olmadığı bir doktor şurası toplayabilir misiniz?



YAŞ'ta yer alan bakanların teknik olarak güvenlik stratejisiyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Polat, "Milli Askeri Stratejik Konsept’in" artık konuya hakim olmayan kişiler tarafından belirleneceğinin altını çizdi.



TSK'daki bu yeni düzenlemenin NATO'nun yıllardır üzerinde durduğunu belirten Polat, Ben 1983 yılından beri bunu NATO’da duyarım. NATO askerleri bize sürekli bunu söylerdi. TSK’nın Türkiye’nin milli güvenliğinde çok önemli bir fonksiyonu olduğunu dünya biliyor. Bu sistem TESEV raporlarında, Abdullah Gül’ün raporlarında, Avrupa Birliği raporlarında, FETÖ’nün taleplerinde hep vardı" dedi.





