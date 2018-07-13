Emekli Tümamiral Soner Polat, Türk Ordusundaki terfi ve atamaların Cumhurbaşkanının yetkisine veren kararnameyi sert biçimde. eleştirdi. Polat terfi ve atamaların siyasete bağlanması FETÖ, TESEV VE PKK'nın talepleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Polat, Kardak olaylarında yaşananları da örnek göstererek önemli vurgular yaptı.

Yunanistan örneğini verdi, “komşu uyandı ancak AKP iflas sistemine sarıldı” dedi. Emekli Tümamiral Soner Polat 1996 yılında Ankara ile Atina arasındaki Kardak gerginliğine ilişkin çarpıcı örnekler verdi.



Önce Figen Akad isimli Türk ticaret gemisi 25 Aralık 1995 günü Kardak’ta karaya oturmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri, 1996 yılının Ocak ayının sonunda Kardak civarında kısmi deniz kontrolü sağladı. Olaya Yunan Deniz Kuvvetlerinin müdahil olmasını engelleyerek inisiyatifi ele geçirdi.



Yunanistan’ın Kardak’taki başarısızlığını 6 yıl boyunca masaya yatırdığını söyleyen Polat, “komşu dersler çıkardı” dedi.



İktidarın Yunanistan’ın iflas eden sistemine sarıldığını belirten Polat, önce OHAL kararnamesiyle TSK’nın emir komuta yapısının bozulduğuna dikkat çekti.



Yetki Kararnamesi ile YAŞ kanununun kaldırıldığını hatırlatan Polat, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de Türk Ordusundaki terfi ve atamaların Erdoğan’a bağlanmasına tepki gösterdi. Askeri kurumların sivil siyasete bağlanmasını eleştiren Polat, FETÖ, TESEV ve PKK/HDP’nin taleplerinin de bununla uyumlu olduğuna dikkat çekti.





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