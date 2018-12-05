Emekli Tümamiral Soner Polat, Aydınlık Gazetesinde önemli bir yazı kaleme aldı. Polat, Türkiye'nin Menbiç tuzağına düştüğünü ve Kuzey Suriye’de zemin kaybettiğini söyledi. Daha fazlası haberimizde.

Bir tarafta ilerlemeyen Menbiç yol haritası, diğer tarafta ABD'nin kurmayı planladığı 12 gözlem noktası... Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip eden Emekli Amiral Soner Polat, dikkat çeken bir yazı yazdı.



Soner Polat, ABD'nin gözlem noktalarıyla neyi hedeflediğini anlattı.



Emekli Amiral, yazısında hükümeti eleştirdi, yetkililerin sadece açıklamlarla yetindiğini yazdı.



Suriye'deki çözüm birçok noktadan geçiyor. Yapılması gerekenlerden biri Türkiye ve Suriye'nin yan yana gelmesi.



Polat, strateji vurgusu yaptı, çıkış yolunu anlattı.



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