Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Dost acı söyler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e sahip çıkamadığını vurgulayan Yalçın, "Bu gidişle Atatürk, Kılıçdaroğlu'nu yerinden edecek" dedi. Soner Yalçın, TGB'yi de "Halkçı-devrimci hareket" olarak nitelendirdi. Türkiye Gençlik Birliği'nden övgüyle bahsetti.

Yazısının hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP Genel Başkanı'nı Atatürk'e sahip çıkamadığını söyledi. "Halkçı-devrimci hareket" dediği Türkiye Gençlik Birliği için övgü dolu sözler sarfetti.



Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Farklı bir cumhuriyet yazısı kalem alacağım" sözleriyle başlayan yazısında konuyu Kılıçdaroğlu'na bağladı.



Türkiye'de yükselen Atatürk rüzgarından bahsetti Yalçın. Önce çok satan "Atatürk" konulu kitaplara değindi. Ardından TGB'den bahsetti.



"Atatürk'e saldırıların yoğunlaştığı günlerde... Yeni bir halkçı-devrimci gençlik hareketi doğdu: Türkiye Gençlik Birliği/TGB. 12 Eylül askeri darbesinden sonra en büyük gençlik eylemi 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleşti. Taksim İstiklal Caddesi'nde 20 bin genç 'Tam Bağımsız Türkiye' sloganıyla yürüyerek Atatürk'ü halkla buluşturdu."



TGB'nin; Atatürk'ü, "devlet katından" çıkardığını ve özgürleştirdiğini ifade eden Yalçın, halkın bilincinde-yüreğinde ikinci kez büyük önderin doğduğunu söyledi. Öncünün de "hareketi oldu: TGB." olduğunu belirtti.



"Atatürk saldırısını yoğunlaştırdığı dönemde Kılıçdaroğlu, kurucusundan utandı! Öyle ki: Altı Ok ile Atatürk posterlerinin miting alanlarına sokulmasından bile rahatsızlık duydu."



Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle tepki gösteren Soner Yalçın, "Genel merkez Atatürk'ü "taşlaştıran" kervana katıldı." dedi. "CHP gençlik kolları niye bir TGB olamadı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



Sözcü yazarı, Kılıçdaroğlu'nun, Andımız'la ilgili konuşmadığını da vurguladı.



"Maalesef… Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü sadece 'devlet katındaki' yönüyle biliyor. (...) Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından anlaşılıyor ki Atatürk'ü tanımıyor!"



Soner Yalçın yazısını; "Kitap satışları ve TGB eylemleri gösteriyor ki; bu gidişle Atatürk, Kılıçdaroğlu'nu yerinden edecek!" sözleriyle bitirdi.



ulusal.com.tr