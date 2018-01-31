Gazeteci Soner Yalçın, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO ile işbirliği yapmasını değerlendirdi. Sözcü gazetesindeki yazısında Yalçın, "Savaşta tüm imkanlar kullanılır. Savaşta tüm fırsatlardan yararlanılır. Yani, başarmak isteyen çeşitli ittifaklar yapabilir. Amaç, süratle zafer kazan­maktır" dedi.

Soner Yalçın'ın Sözcü'deki yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Türk Ordusu, PKK/YPG'ye karşı



Taktikleri olmayan stratejiyle savaş kazanmak mümkün ola­maz. Bu sebeple…



Savaşta tüm imkanlar kullanılır.



Savaşta tüm fırsatlardan yararlanılır.



Yani, başarmak isteyen çeşitli ittifaklar yapabilir.



Amaç, süratle zafer kazan­maktır. Fakat…



Düşmanını iyi tanıdığın gibi, ittifak kurduğun gücü de iyi bileceksin! Çünkü…



Prusyalı General Clausewitz'in tabiriyle “savaş bukalemun gibidir!”



Zaferin üç ayağı vardır:



– Askerin cesareti…



– Komutanın taktiği…



– Ve siyasetçinin stratejisi…



İnsanlar, AKP-ÖSO arasın­daki politik ilişkiden kuşku duyuyor. Çünkü, AKP yönetimi­nin Vehhabi-Selefi ideolojisinin hegemonyasından kendini bir türlü kurtaramadığını görüyor. Biliyor ki:

Zihinsel dünyası Soğuk Savaş döneminde ABD-Suudi propagandasıyla kodlan­mış olan AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor. Ve işte sorun buradan çıkıyor. Baksanıza…

ÖSO ile bizim kutsalımız olan Kuvay-ı Milliye benzeşmesi yapı­veriyorlar!



Ne diyeyim:



Erdoğan savaşın siyaseti konu­sunda ardı ardına hata yapıyor.



Önyargılarından kurtulmalı ve Türk tarihi okuması yapmalıdır."



ulusal.com.tr "Türk Ordusu, PKK/YPG'ye karşı ÖSO ile işbirliği yapıyor. Haklı olarak çok kişi bu ittifaka karşı çıkıyor. Ama. Bu konuda şu ayrıntıyı görmek şart:Taktikleri olmayan stratejiyle savaş kazanmak mümkün ola­maz. Bu sebeple…Savaşta tüm imkanlar kullanılır.Savaşta tüm fırsatlardan yararlanılır.Yani, başarmak isteyen çeşitli ittifaklar yapabilir.Amaç, süratle zafer kazan­maktır. Fakat…Düşmanını iyi tanıdığın gibi, ittifak kurduğun gücü de iyi bileceksin! Çünkü…Prusyalı General Clausewitz'in tabiriyle “savaş bukalemun gibidir!”Zaferin üç ayağı vardır:– Askerin cesareti…– Komutanın taktiği…– Ve siyasetçinin stratejisi…İnsanlar, AKP-ÖSO arasın­daki politik ilişkiden kuşku duyuyor. Çünkü, AKP yönetimi­nin Vehhabi-Selefi ideolojisinin hegemonyasından kendini bir türlü kurtaramadığını görüyor. Biliyor ki:Zihinsel dünyası Soğuk Savaş döneminde ABD-Suudi propagandasıyla kodlan­mış olan AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor. Ve işte sorun buradan çıkıyor. Baksanıza…ÖSO ile bizim kutsalımız olan Kuvay-ı Milliye benzeşmesi yapı­veriyorlar!Ne diyeyim:Erdoğan savaşın siyaseti konu­sunda ardı ardına hata yapıyor.Önyargılarından kurtulmalı ve Türk tarihi okuması yapmalıdır."