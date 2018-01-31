banner967
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı
Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı
Darmık Dağı bombalanıyor
Darmık Dağı bombalanıyor
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi
Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

Soner Yalçın’dan ÖSO değerlendirmesi: Savaşta tüm imkanlar kullanılır

Gazeteci Soner Yalçın, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO ile işbirliği yapmasını değerlendirdi. Sözcü gazetesindeki yazısında Yalçın, "Savaşta tüm imkanlar kullanılır. Savaşta tüm fırsatlardan yararlanılır. Yani, başarmak isteyen çeşitli ittifaklar yapabilir. Amaç, süratle zafer kazan­maktır" dedi.

Soner Yalçın’dan ÖSO değerlendirmesi: Savaşta tüm imkanlar kullanılır
Soner Yalçın'ın Sözcü'deki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türk Ordusu, PKK/YPG'ye karşı ÖSO ile işbirliği yapıyor. Haklı olarak çok kişi bu ittifaka karşı çıkıyor. Ama. Bu konuda şu ayrıntıyı görmek şart:

Taktikleri olmayan stratejiyle savaş kazanmak mümkün ola­maz. Bu sebeple…

Savaşta tüm imkanlar kullanılır.

Savaşta tüm fırsatlardan yararlanılır.

Yani, başarmak isteyen çeşitli ittifaklar yapabilir.

Amaç, süratle zafer kazan­maktır. Fakat…

Düşmanını iyi tanıdığın gibi, ittifak kurduğun gücü de iyi bileceksin! Çünkü…

Prusyalı General Clausewitz'in tabiriyle “savaş bukalemun gibidir!”

Zaferin üç ayağı vardır:

– Askerin cesareti…

– Komutanın taktiği…

– Ve siyasetçinin stratejisi…

İnsanlar, AKP-ÖSO arasın­daki politik ilişkiden kuşku duyuyor. Çünkü, AKP yönetimi­nin Vehhabi-Selefi ideolojisinin hegemonyasından kendini bir türlü kurtaramadığını görüyor. Biliyor ki:
Zihinsel dünyası Soğuk Savaş döneminde ABD-Suudi propagandasıyla kodlan­mış olan AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor. Ve işte sorun buradan çıkıyor. Baksanıza…
ÖSO ile bizim kutsalımız olan Kuvay-ı Milliye benzeşmesi yapı­veriyorlar!

Ne diyeyim:

Erdoğan savaşın siyaseti konu­sunda ardı ardına hata yapıyor.

Önyargılarından kurtulmalı ve Türk tarihi okuması yapmalıdır."

ulusal.com.tr
Etiketler; #Soner Yalçın #tsk #zeytin dalı harekatı #öso #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.