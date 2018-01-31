Soner Yalçın'ın Sözcü'deki yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Türk Ordusu, PKK/YPG'ye karşı ÖSO ile işbirliği yapıyor. Haklı olarak çok kişi bu ittifaka karşı çıkıyor. Ama. Bu konuda şu ayrıntıyı görmek şart:
Taktikleri olmayan stratejiyle savaş kazanmak mümkün olamaz. Bu sebeple…
Savaşta tüm imkanlar kullanılır.
Savaşta tüm fırsatlardan yararlanılır.
Yani, başarmak isteyen çeşitli ittifaklar yapabilir.
Amaç, süratle zafer kazanmaktır. Fakat…
Düşmanını iyi tanıdığın gibi, ittifak kurduğun gücü de iyi bileceksin! Çünkü…
Prusyalı General Clausewitz'in tabiriyle “savaş bukalemun gibidir!”
Zaferin üç ayağı vardır:
– Askerin cesareti…
– Komutanın taktiği…
– Ve siyasetçinin stratejisi…
İnsanlar, AKP-ÖSO arasındaki politik ilişkiden kuşku duyuyor. Çünkü, AKP yönetiminin Vehhabi-Selefi ideolojisinin hegemonyasından kendini bir türlü kurtaramadığını görüyor. Biliyor ki:
Zihinsel dünyası Soğuk Savaş döneminde ABD-Suudi propagandasıyla kodlanmış olan AKP kadroları, ÖSO düşüncesine sempatiyle bakıyor. Ve işte sorun buradan çıkıyor. Baksanıza…
ÖSO ile bizim kutsalımız olan Kuvay-ı Milliye benzeşmesi yapıveriyorlar!
Ne diyeyim:
Erdoğan savaşın siyaseti konusunda ardı ardına hata yapıyor.
Önyargılarından kurtulmalı ve Türk tarihi okuması yapmalıdır."
ulusal.com.tr
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