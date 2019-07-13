Sörf cenneti: Alaçatı! İmara açıldı, sörfçüler korkarak suya giriyor

Rüzgâr sporu denildiğinde ilk akla gelen spor; kuşkusuz sörftür. Ancak İzmir Alaçatı’da sörfün rüzgârı kesiliyor. Sörf sporu için ayrılması gereken bölgeye liman, konut alanı ve eğlence mekanları yapıldı. Sörf sporunun temsilcileri bu durumdan oldukça rahatsız. Korkarak suya girdiklerini belirten sporculara her an ya bir tekne çarpabilir ya da kırık içki şişeleri ayaklarını yarabilir

Ülkemizin ünlü sörfçüsü Çağla Kubat ve 25 yıllık sörf öğretmeni Edibe Hoşcanoğlu, İzmir Alaçatı’daki sörf koyunu bu özellikleri ile anıyor. Başlangıç sörfü için dünyanın en iyi yeri Alaçatı. Mısır’da köpek balıkları, Kanarya Adaları’nda da aşırı rüzgâr ve dev dalgalar nedeniyle Alaçatı dünyada öne çıkan bir spor merkezi.



Dünyaca Ünlü Marco Leng’in vurguladığı gibi sörf koyunun korunması gerek. Ancak 2013 yılından bu yana sahil deyim yerindeyse beach clup istilası altında.



Eğlence mekânları yalnızca sporcuların geçişini değil sağlığını olumsuz etkiliyor.



Sörf merkezi olmasına karşın koya yat limanı yapıldı. Böylece tekne, yat ve motor trafiği arttı.



Sörf koyu ultra lüks yapılaşmaya açıldı. Zaten yat limanı da o evlerde kalanlar için yapılmış. Orada yaşayanlar arabasını garaja koyar gibi milyon dolarlık yatlarını evlerinin kapısına bağlayabiliyor. Ancak bu yapıların olması rüzgârın hızını etkiliyor ve yönünü değiştirebiliyor.



Çağla Kubat, sörf cenneti Yumru Koyu’nun koruma altına alınmasını önerdi.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ



ulusal.com.tr

