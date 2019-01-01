Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un yakın tarihe ışık tutan anıları "Sorgucu" belgeseli ile İran'da beyaz perdeye yansıdı. İran'da düzenlenen Ammar Uluslarası Film Festivali bünyesinde Gala'sı yapılan belgeselde ABD'nin taşeron örgütleri PKK ve Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzü ve 15 Temmuz Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimi E. Albay Hasan Atilla Uğur'un gözünden anlatıldı.

PKK ve Fethullahçı terör örgütünün çirkin yüzü Emekli Albay Hasan Atilla UĞUR'un anlatımı ile İran'da beyaz perdeye yansıdı.



İranlı yönetmen Emin Yegane ve gazeteci Mesud Sadr Muhammedi tarafından hazırlanan belgeselin galası Ammar Film festifali bünyasinde Tahran'da bulunan Filistin sinemasında gerçekleşti.



PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklanmasından sorgu sürecine PKK terör ögütünün emperyalizmin güdümünde yaptıkları eylemler bütün gerçekliği ile anlatıldığı belgeselde, Öcalan'ın itirafları seyircide ilgi uyandırdı.



15 Temmuz Amerikancı/Fethullahçı darbe girişimi ve FETÖ gerçeğinin gözler önüne serildiği belgesel izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.



Ulusal Kanal'a konuşan begesesin yönetmeni Emin Yegane, belgeselin hedefini özetledi.

"Bu belgesel Türkiye yakın tarihinin iki önemli başlığı olan PKK ve FETÖ terör örgütleri ile birebir mücadele etmiş bir kişinin anılarını ve dünya görüşünü aktarmaya çalışıyor. İran ve Türkiye'nin birbiri ile nekadar yakın bir kaderi ve tarihi yaşadığını göz önüne alırsak bu başlıkların İran için de ne kadar önemli olabileceği anlaşılabilir. Şimdiye kadar İran'da Türkiye üzerinde çalışan uzman ve gazetecilerin Filme ilişkin yaptıkları yorumlar benim için oldukça ümit verici, onlar yorumlrında bu filmin İran kamuoyu için ne kadar gerekli bir belgesel olduğuna vurgu yaptılar. Ben bu belgeselin Türkiye'de de çeşitli televizyonlarda yayınlanmasını çok istiyorum, çünkü Türk kamuoyunun da belgesel için yorumları bizim için oldukça değerli."





HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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