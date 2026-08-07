Soruşturma derinleşiyor: Suikast timi firarisini finanse eden ve kaçıran abla yakalandı!

Karatepe’ye örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Geçen hafta Afyonkarahisar’da yakalanan FETÖ hükümlüsü Burkay Karatepe'nin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü’nün talimatıyla soruşturma genişletildi. Ekipler, kardeşinin yakalanması üzerine Muğla'ya geldiği tespit edilen Ayşe Alanur Karatepe'yi Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir’deki ikamet adresinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Lojistik, barınma ve yurt dışı kaçış planlarını organize etmiş

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe’nin;

Kardeşiyle örgütsel ve gizli haberleşme yöntemleriyle sürekli irtibat kurduğu,

Yiyecek, sağlık ve düzenli maddi ihtiyaçlarını karşıladığı,

Yurt dışına kaçış planlarını hazırlayarak ailesine bilgi akışı sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına imkân tanıdığı belirlendi.