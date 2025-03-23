Soruşturmada ilk kararlar açıklandı! İşte tutuklanan isimler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeden ilk kararlar çıktı. Aralarında Buğra Gökçe, Ali Nuhoğlu ve Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verilirken, bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada mahkeme kararları belli oldu. Hakimlik, birçok isim hakkında tutuklama kararı verirken, bazı şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Tutuklanan isimler arasında Buğra Gökçe, Ali Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz ve Murat Abbas gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
Mahkemenin verdiği karara göre şu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi:
Buğra Gökçe – Rüşvet almak suçundan
Tuncay Yılmaz – Suç örgütü kurma ve rüşvet alma suçlarından
Ali Nuhoğlu – Suç örgütüne üye olma suçundan
Murat Abbas – Suç örgütüne üye olma suçundan
Yusuf İlbak – Suç örgütüne üye olma ve rüşvet verme suçlarından
Servet Yıldırım – Rüşvet verme suçundan
Serdar Haydanlı – Rüşvet verme suçundan
Ertan Yıldız – Suç örgütü kurma ve irtikap suçlarından
Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Saruhan, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Ahmet Çiçek, Alper Aydın
Murat Ongun
KİMLER SERBEST BIRAKILDI?
Hakimlik, bazı isimler hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararı verdi. Buna göre, Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın gibi isimler tutuksuz yargılanacak.
Serbest bırakılan isimler şöyle:
Ercan Saatçi
Ahmet Palazoğlu
Alihan Aydın
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Birsen Şahin
Vahit Doğan