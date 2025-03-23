Soruşturmada ilk kararlar açıklandı! İşte tutuklanan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada mahkeme kararları belli oldu. Hakimlik, birçok isim hakkında tutuklama kararı verirken, bazı şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Tutuklanan isimler arasında Buğra Gökçe, Ali Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz ve Murat Abbas gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Mahkemenin verdiği karara göre şu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi:

Buğra Gökçe – Rüşvet almak suçundan

Tuncay Yılmaz – Suç örgütü kurma ve rüşvet alma suçlarından

Ali Nuhoğlu – Suç örgütüne üye olma suçundan

Murat Abbas – Suç örgütüne üye olma suçundan

Yusuf İlbak – Suç örgütüne üye olma ve rüşvet verme suçlarından

Servet Yıldırım – Rüşvet verme suçundan

Serdar Haydanlı – Rüşvet verme suçundan

Ertan Yıldız – Suç örgütü kurma ve irtikap suçlarından

Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Saruhan, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Ahmet Çiçek, Alper Aydın

Murat Ongun

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Hakimlik, bazı isimler hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararı verdi. Buna göre, Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın gibi isimler tutuksuz yargılanacak.

Serbest bırakılan isimler şöyle:

Ercan Saatçi

Ahmet Palazoğlu

Alihan Aydın

Canan Münüklü

Cemal Ufuk Karakaya

Birsen Şahin

Vahit Doğan