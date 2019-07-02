Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan EYT açıklaması - 2 Temmuz 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Star gazetesinde yer alan haber şu şekilde:
"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’dan EYT konusu ile ilgili müjdeli var.
Gökalp’in üzerinde durduğu formüle göre; Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul eden hemen emekli olabilecek. Şimdilik taslak metinde her erken emekli olunacak yaş için 'yüzde 5'lik bir indirimi' varsayılsa da henüz kesinleşmediğini belirtti.
Gökalp, yasa çıkarsa sigorta süresi ve prim gün sayısı dolup yaşı bekleyen 300 bin kişinin (SSK’lının) emekli olma hakkı elde edeceğinden maliyet unsurunun Maliye Bakanlığı tarafından hesaplandığını da belirtti."
ulusal.com.tr
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