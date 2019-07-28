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Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan kritik emeklilik yaşı açıklaması geldi - Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaca, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığını söyledi

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan kritik emeklilik yaşı açıklaması geldi - Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, sosyal medya hesabından Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu'nun ziyaretine geldiğini belirtti.

"Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyen Karaca, emeklilik yaşına dair açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİK YAŞI

Sosyal medya hesabından sık sık bilgi paylaşımı yapan Karaca, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığını söyledi.

Yaş konusunda sık sık eleştiriler geldiğini ifade eden SGK İl Müdürü Karaca, yurt dışından örnek verdi.

Yurt dışında insanların uzun yıllar verimli bir şekilde çalıştığını aktarıran Erhan Karaca, "40 ve 55 yaş arası insanların çalışma hayatlarında en donanımlı, en tecrübeli ve en verimli oldukları dönemdir" ifadelerini kullandı.

BSMMMO sosyal medya hesabından da ziyarete dair "Seçimler sonrası kurumsal ziyaretlerini sürdüren Doğan Yılmaz başkanlığındaki Odamız Yönetim Kurulu, SGK İl Müdürü Erhan Karaca'yı makamında ziyaret etti" paylaşımı yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sgk #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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