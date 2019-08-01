Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafıdan ülkede çok tartışılan Türkiye'deki emeklilik yaşıyla ilgili bu açıklama geldi - Son dakika 1 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, emeklilik yaşına dair açıklamalarda bulundu, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığının altını çizdi. Sık sık eleştirilerin alındığının belirtildiği yaş konusunda açıklamalarını sürdüren SGK İl Müdürü Karaca, konuyla ilgili olarak yurt dışından örnekler gösterdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir tartışılan emeklilik yaşıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.



Makamındaki ziyarette konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, ilgili konuyla ilgili bilgi paylaşımı yaptı.



Karaca, ziyaretten dolayı Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu'na teşekkürlerini dile getirdi.



EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR



Güncel konulara dair Facebook hesabından da bilgi paylaşan Karaca, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığı aktardı.



Sık sık eleştirilerin alındığının belirtildiği yaş konusunda açıklamalarını sürdüren SGK İl Müdürü Karaca, konuyla ilgili olarak yurt dışından örnekler gösterdi.



Karaca, "40 ve 55 yaş arası insanların çalışma hayatlarında en donanımlı, en tecrübeli ve en verimli oldukları dönemdir" şeklinde konuştu.



Ziyaret sonrası sosyal medyadan karşılıklı teşekkürler dile getirilirken BSMMMO tarafından "Seçimler sonrası kurumsal ziyaretlerini sürdüren Doğan Yılmaz başkanlığındaki Odamız Yönetim Kurulu, SGK İl Müdürü Erhan Karaca'yı makamında ziyaret etti" paylaşımı yapıldı.



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