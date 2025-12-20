Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunun yakından takip ettiği sosyal konut hamlesinde başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte merak edilen bilançoyu açıkladı.

Projeye gösterilen ilginin boyutu, açıklanan verilerle gözler önüne serildi. Bakan Kurum, kampanya süresince toplamda 8 milyon 840 bin vatandaşın başvuru yaptığını duyurdu. Bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılan müracaatların incelenmesi ve gerekli şartların kontrol edilmesinin ardından, tüm kriterlere uyan geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bin olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE İSTANBUL'UN

Başvuruların coğrafi dağılımına bakıldığında, en yoğun talep beklendiği üzere megakent İstanbul'dan geldi. İstanbul'u sırasıyla başkent Ankara ve İzmir takip etti. Ancak verilerin en dikkat çekici yanı demografik dağılımda ortaya çıktı. Bakan Kurum, projenin özellikle gençler nezdinde büyük bir karşılık bulduğunu ve bir umut kapısı haline geldiğini vurguladı. Açıklanan rakamlara göre, "genç" kategorisinden tam 1 milyon 326 bin kişi ev sahibi olabilmek için müracaatta bulundu. Bakan Kurum, bu yüksek katılım oranını milletin projeye inancı ve devlete, liderine duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendirdi.

TOKİ'nin geçmişteki performansına atıfta bulunan Kurum, kurumun bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu başarıyla teslim ettiğini hatırlattı. 23 yıldır süregelen bu güven ortamının zedelenmeyeceğini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

İLK KURA HEYECANI İÇİN TARİH VERİLDİ

Bakan Kurum, sürecin bundan sonraki işleyişine dair takvimi de paylaştı. 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin konutluk dev proje için geri sayım başladı. Hak sahiplerinin belirleneceği o kritik an için tarih veren Kurum, yıl bitmeden ilk adımın atılacağını müjdeleyerek, 29 Aralık’ta ilk kuraların çekilmeye başlanacağını bildirdi.