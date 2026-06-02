Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: 300 liralık yola 7 bin 300 TL aldı! O taksici hakkında karar

İstanbul’da bir turistten kısa mesafe yolculuk karşılığında 7 bin 300 lira tutarında fazla para tahsil ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan taksici, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan şüpheli taksici H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından "dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen H.A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

300 LİRALIK YOL İÇİN 7 BİN 300 LİRA ÇEKTİ

Savcılığın sevk yazısında yer alan detaylara göre, sosyal medyada yayın yapan Andrew Gerald Rencourt kaldığı otele gitmek için H.A.'nın kullandığı taksiye bindi. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafe için talep edilen 50 avroyu vermeyi kabul eden turistin yolculuğu sonunda, pos cihazı üzerinden tam 7 bin 300 lira tahsil edildi.

Normal şartlarda bu mesafenin taksi ücretinin 300 lira civarında olması gerektiği belirtilen yazıda, şüphelinin yolların kapalı olduğunu öne sürerek 50 avro talep ettiği ve sonuç olarak mağdurdan yaklaşık 136 avroya karşılık gelen bir tutarı haksız şekilde tahsil ettiği vurgulandı.

"EVET" DEDİ, ADLİYEDE ÇARK ETTİ

Taksici H.A. hakkında taksimetre açmadığı gerekçesiyle idari işlem yapılırken düzenlenen tutanakta, şüphelinin mağdurun durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için pos cihazından fazla ücret tahsil ettiğini kabul ettiği kaydedildi. Ancak adliyede çark eden şüpheli, tutanağı okumadan imzaladığını iddia etti. İfadesinde mağdura 100 dolar nakit verdiğini, çekilen paranın yolculuk ücreti ile bu nakdin karşılığı olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Savcılık ise şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Görüntüler incelendiğinde, mağdurun 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira ödeme yapmasının gerekip gerekmediğini sorduğu, şüphelinin ise "evet" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Üstelik taksicinin videoda iddia ettiği 100 dolardan hiç bahsetmediği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.