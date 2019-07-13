Sosyal medya EYT ile yıkılıyor - 14 Temmuz 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Twitter'da düzenlenen büyük etiket çalışması çerçevesinde Türkiye, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sesini bir kez daha duydu. Sosyal medyayı sallayan çalışma kapsamında binlerce mesaj paylaşıldı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyet, sosyal medyayı salladı.



Twitter üzerinden büyük etiket çalışması yapıldı.



Çalışmaya çok sayıda vatandaşın yanısıra milletvekilleri de katıldı.



'#EYTliyizHerYerdeyiz' ifadeleriyle atılan mesajlar, binleri geçti.



Sosyal medya adeta EYT ile yıkıldı.



Binlerce mesajın atıldığı çalışma kapsamında Türkiye, EYT'lilerin sesini bir kez daha duydu.



ulusal.com.tr