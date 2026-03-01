Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında TSK paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik paylaşımları nedeniyle "Devletin askerî teşkilatını alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında TSK paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Ece Ronay'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu? Bomba falan alırız" şeklindeki ifadeleri tepki çekti. Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, Ronay hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi kapsamında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ece Ronay daha önce de eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayında "azmettiricilik" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Vatan Partisi meydanlarda: "Hedef İran’dan sonra Türkiye'dir"Vatan Partisi meydanlarda: "Hedef İran’dan sonra Türkiye'dir"Dünya
Kılıçdaroğlu’ndan İran açıklaması: Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdırKılıçdaroğlu’ndan İran açıklaması: Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdırGündem
Mesud Pezeşkiyan'dan ilk mesaj: Bu yol sahipsiz kalmayacakMesud Pezeşkiyan'dan ilk mesaj: Bu yol sahipsiz kalmayacakDünya
tsk soruşturma
Günün Manşetleri
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
"Bu yol sahipsiz kalmayacak"
Çiftçi: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney şehit edildi
İran’ın misillemesi ABD hava savunmalarını sorgulattı
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?