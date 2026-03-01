Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında TSK paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Ece Ronay'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu? Bomba falan alırız" şeklindeki ifadeleri tepki çekti. Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, Ronay hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi kapsamında "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ece Ronay daha önce de eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayında "azmettiricilik" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.