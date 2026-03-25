Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan intihar etti

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde meydana gelen olayda, bir kadın yaşamını yitirdi. Daha sonra hayatını kaybeden kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi.

İddiaya göre köprüye gelen Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, Karaaslan’ı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi.

Tüm müdahalelere rağmen Karaaslan, metrelerce yüksekten kendini boşluğa bıraktı. O anlar, köprü üzerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ikna çabaları sırasında Karaaslan’ın aniden aşağı atladığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Kübra Karaaslan olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.