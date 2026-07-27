Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Mesut Can Tomay, uyuşturucu ticareti iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticareti yaptığı veya bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürüttüğü titiz takipler sonucunda düzenlenen son operasyonda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik birimleri tarafından yapılan detaylı incelemeler doğrultusunda tespit edilen şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

MESUT CAN TOMAY HAKKINDA ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer alan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen süreçle ilgili resmi makamların incelemeleri sürüyor.

Gözaltı işlemleri kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınacağı bildirilirken, soruşturmanın kapsamı ve elde edilen bulguların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda olayın detayları belirginlik kazanacak.