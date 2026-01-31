Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu geniş kapsamlı bir ‘Uyuşturucu’ soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda sanal medya ünlüsü Mika Raun Can; ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mika Raun Can, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıyer’de dehşet anları: Otomobil denize uçtu!Sarıyer’de dehşet anları: Otomobil denize uçtu!Yurt
Pep Guardiola'dan Filistin'e destek: "Filistin'de yaşanmayan tek şey insanlık!"Pep Guardiola'dan Filistin'e destek: "Filistin'de yaşanmayan tek şey insanlık!"Spor
Günün Manşetleri
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Takım otobüsü stada giderken taşlandı
AB orduları "terörist" ilan edilecek
Bakanlık o markaları tek tek açıkladı!
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!
Bugün altın ne kadar? Bugün altın ne kadar?
Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?
Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı