Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu geniş kapsamlı bir ‘Uyuşturucu’ soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda sanal medya ünlüsü Mika Raun Can; ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mika Raun Can, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.