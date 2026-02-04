Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunca tanınan bazı isimleri kapsayan soruşturma derinleşiyor.

Soruşturma çerçevesinde hakkında 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddiaları bulunan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, polis ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alınmıştı.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezgin, polis nezaretinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma birimlerine teslim edilen Mükremin Gezgin'in, savcılık katında ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

