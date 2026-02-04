Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı: İşte suçlamalar

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in tutuklandığı bildirildi. Gezgin hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “fuhşa teşvik” suçlamaları yer aldı.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, “fuhuş” ve “uyuşturucu” iddialarıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Mükremin Gezgin’in, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi.

