Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı: Eşinin şüphesi doğru mu çıkacak?

ESTETİK AMELİYAT SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ



Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, iki çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu.

Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 18 Aralık’ta İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı.

Burada kalbi duran kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.