Sosyal Medya Fenomeni PKK Propagandasından Tutuklandı

Reşit Bozdağ adlı sosyal medya fenomeli hakkında başlatılan soruşturma tutuklama ile sonuçlandı. Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.



Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu.

Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, ''PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.



Kıbrıs'a kaçış planları yaptığı belirtilen Reşit Bozdağ, bir süre önce para desteleriyle çektiği videolarla sosyal medyada gündem olmuştu.