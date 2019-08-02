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Sosyal medya hesabından paylaştı! 60 kentten EYT'lilere selam - 2 Ağustos 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz ve 60 kentten gelen gençler, kamplarının gündeminde gelecekleri ve emekleri olduğunu belirtti. Emre Yılmaz, "Türkiye'nin 60 kentinden gelen gençlerle Seferihisar’dan selamlıyoruz. #GençlikEYTninYanında" ifadelerini kullandı

Sosyal medya hesabından paylaştı! 60 kentten EYT'lilere selam - 2 Ağustos 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz ve 60 kentten gelen gençler, emeklilikte yaşa takılanlara selam gönderdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabıdan şu açıklamayı yaptı:

"Kampımızın gündeminde geleceğimiz ve emeğimiz var. 

Türkiye'nin 60 kentinden gelen gençlerle Seferihisar’dan selamlıyoruz.

#GençlikEYTninYanında"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #chp
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