Sosyal medya hesapları E-Devlet'e mi bağlanıyor? Ayrıntılar belli oldu
Instagram, X ve Facebook kullanıcılarını yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir düzenleme için düğmeye basıldı.
Sosyal medya platformlarında yeni bir dönem başlıyor. Hazırlıkları süren düzenlemeye göre; Instagram, X ve Facebook gibi mecralara girişler artık e-Devlet üzerinden oluşturulacak özel bir anahtar ile gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Bu sistemle birlikte kullanıcılar, temel bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacak.
BİRDEN FAZLA HESAP AÇMAK MÜMKÜN OLACAK MI?
Yeni sistemde kullanıcıların birden fazla hesap kullanma hakkı korunuyor. Ancak her bir hesabın ayrı ayrı e-Devlet sistemine tanımlanması zorunlu tutuluyor. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar ise erişime kapatılacak. Bireysel hesapların yanı sıra kurumsal hesaplar için de künye bilgileri ile hesap arasında tam eşleşme sağlanması şartı getiriliyor.
NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Söz konusu yasal düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Yasama yılı sona ermeden yasalaşması beklenen düzenleme, sosyal medyadaki anonim hesapların denetim altına alınmasını hedefliyor. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden hangi platformda hangi üyeliklerinin bulunduğunu toplu halde görebilecek.
SUÇ UNSURU TESPİTİNDE HEDEF HIZLI MÜDAHALE
Yeni sistemin en kritik noktalarından biri adli süreçler olacak. Adli merciler, bir suç unsuru şüphesi doğması durumunda BTK üzerinden kimlik bilgilerini talep edebilecek. Böylece kullanıcı ismi ile gerçek kişi arasındaki eşleşme anında yapılarak, soruşturmaya konu olan kişilerin tespiti hızlandırılacak.
9 AYLIK GEÇİŞ TAKVİMİ
Uygulamanın hayata geçirilmesi için toplamda 9 aylık bir süreç öngörülüyor:
İlk 3 Ay: Yönetmelik ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlanacak.
İkinci 3 Ay: Sosyal medya platformları kendi bünyelerinde kimlik doğrulama sistemlerini kuracak.
Son 3 Ay: Kullanıcıların mevcut hesaplarını sisteme entegre etmeleri sağlanacak.
Platform temsilcileriyle görüşmeler devam ederken, sisteme uyum sağlamayan mecralar için bant daraltma gibi ağır yaptırımların uygulanması gündemde.