Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Türker Ertürk tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türker Ertürk, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Türker Ertürk tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı. Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

HAKİMLİK TUTUKLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan Ertürk, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Türker Ertürk
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