Sosyal medya Seray Sever'in bu ekonomi analizini konuşuyor (TV8-Hakan Hatipoğlu ile Gel Yazın Konuşalım programı)

Oyuncu ve sunucu Seray Sever bir televizyon kanalında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sever, "En azından kafamızda bir savaş uçağı gezmiyor. Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin" dedi. Sosyal medyada Sever'in bu ifadeleri tepkiyle karşılandı

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, bir televizyon kanalındaki ifadeleriyle tepki topladı.



TV8 ekranlarında Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu Gel Yazın Konuşalım programında, Seray Sever, Hatipoğlu'nun "Gülmek lüks olmuş biz kahkahalardan bahsediyoruz" sözlerine "Neden zormuş Hakancığım?" sorusuyla yanıt verdi.



Hatipoğlu, Sever'in ifadelerine, "Evde dırdır çeken var, işimden atılır mıyım, yarın işsiz kalır mıyım?" diye yanıt verdi.



Bunun üzerine ülkede en azından savaş olmadığını söyleyen Sever, insanların şükretmesi gerektiğini belirtti.



Oyuncu Seray Sever, programın devamında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.



ulusal.com.tr