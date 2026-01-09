Sosyal medya üzerinden propaganda yapıyorlardı: 21 ilde 'Casperlar'a şafak operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, örgütle bağlantılı şüphelileri yakalamak için 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Soruşturma dosyasına göre örgütün sözde liderliğini "Hamuş" kod adlı İsmail Atız yapıyor. "Yeni nesil silahlı suç örgütleri" kategorisinde değerlendirilen yapı hakkında daha önce de işlem yapılmıştı. 30 Aralık 2025 tarihinde hazırlanan iddianamede, 145'i tutuklu olmak üzere toplam 223 şüpheli yer aldı.

Örgüt üyelerine yöneltilen suçlamalar ise oldukça kabarık. Dosyada; "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "kasten adam öldürme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yangın çıkarma" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda ağır suç bulunuyor.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN ÖRGÜT PROPAGANDASI

Devam eden soruşturmalarda kolluk birimleri, örgütün faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini belirledi. Özellikle sosyal medya platformu Instagram üzerinden örgüt propagandası yapıldığı tespit edildi. Bu yeni tespitler üzerine savcılık, operasyonun kapsamını genişletti.

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla 223 farklı adrese baskın düzenliyor. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere toplam 21 ili kapsıyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.