Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 94 kişi gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 94 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 ve 20 Mart tarihlerinde sosyal medya platformlarında halkı sokağa çağırarak korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı davranan şahısları tespit etti.

Yapılan operasyon sonucunda 94 kişi gözaltına alındı.