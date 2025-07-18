Sosyal medya yasta! Genç fenomen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Mersin’de geçirdiği motosiklet kazası sonrası yoğun bakımda yaşam savaşı veren 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım’dan acı haber geldi…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medya yasta! Genç fenomen motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Sosyal medyada “Çello Mustafa” lakabıyla tanınan ve kendine has sözleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Mustafa Anıl Yıldırım (20), Mersin’in Erdemli ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti.

Kazanın ardından başından ağır darbe alan Yıldırım, ilk olarak Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisiyle buradan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kazada ağır yaralanan genç fenomen, günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi, Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Özellikle motivasyon içerikleri ve sevgi temalı videolarıyla tanınan Yıldırım’ın, takipçileri tarafından sıkça paylaşılan şu sözleri ölümünün ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi:

“Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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