Sosyal medyada Bungalov tuzağı: 22 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli düzenlenen büyük dolandırıcılık operasyonu, sosyal medya kullanıcıları için büyük bir şok oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, bungalov ev kiralamak isteyen tatilcileri hedef alan dolandırıcılara yönelik soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarında sahte ilanlar vererek, tatilcileri bungalov evlere rezervasyon yapmaları için kandıran şüpheliler, kapora alarak büyük bir dolandırıcılık ağı kurdu.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla binlerce kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Bu operasyon, Kocaeli merkezli olmak üzere Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsayacak şekilde genişletildi. Şikayetlerin artmasıyla birlikte, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı.

Operasyonun başlangıcında, şüpheliler sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla, tatilcilerden kapora alarak kayıplara karışıyordu. Ancak, dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte dolandırıcılara ait önemli bilgilere ulaşıldı. Bu sayede 3 şüpheli daha tespit edilerek, operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 22 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin, farklı illerde de benzer dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.