Sosyal medyada Bungalov tuzağı: 22 kişi tutuklandı

Kocaeli’deki dev operasyonla 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bungalov dolandırıcılığı operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla tatilcileri tuzağa düşürüp, kapora paralarını aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medyada Bungalov tuzağı: 22 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Kocaeli merkezli düzenlenen büyük dolandırıcılık operasyonu, sosyal medya kullanıcıları için büyük bir şok oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, bungalov ev kiralamak isteyen tatilcileri hedef alan dolandırıcılara yönelik soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarında sahte ilanlar vererek, tatilcileri bungalov evlere rezervasyon yapmaları için kandıran şüpheliler, kapora alarak büyük bir dolandırıcılık ağı kurdu.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla binlerce kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Bu operasyon, Kocaeli merkezli olmak üzere Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsayacak şekilde genişletildi. Şikayetlerin artmasıyla birlikte, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı.

Operasyonun başlangıcında, şüpheliler sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla, tatilcilerden kapora alarak kayıplara karışıyordu. Ancak, dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte dolandırıcılara ait önemli bilgilere ulaşıldı. Bu sayede 3 şüpheli daha tespit edilerek, operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 22 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin, farklı illerde de benzer dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

Türk turizmi rekor kırmaya hazırlanıyor: Erken rezervasyonlarda yüzde 20 artış!Türk turizmi rekor kırmaya hazırlanıyor: Erken rezervasyonlarda yüzde 20 artış!Gezi

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli dolandırıcılık bungalov
Günün Manşetleri
Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme
Polatların beraatine savcılık itiraz etti
Rusya’dan AB’ye tepki
Derneğe kumar baskını
Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz
Yoğun mesai, şiddet ve eşitsizlik son bulsun!
CHP’de kurultay soruşturması derinleşiyor
ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor
İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapanacak İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapanacak
15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi 15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi
Tarım Kredi Marketlerinden dev kampanya, fiyatlar yüzde 50 düştü: Sadece 2 gün sürecek Tarım Kredi Marketlerinden dev kampanya, fiyatlar yüzde 50 düştü: Sadece 2 gün sürecek