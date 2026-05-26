Sosyal medyada büyük operasyon: Suç unsuru taşıyan 93 hesaba erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının son üç günde yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ankara'da dijital güvenlik ve kamu düzenine yönelik tehditlere karşı sürdürülen mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda, kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.

TERÖR AĞLARIYLA BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve hukuki incelemelerde, söz konusu hesapların kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. Hesapların devlet büyüklerine hakaretlerin yer aldığı içerikleri yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü saptandı. Güvenlik kaynakları, hesapların bir kısmının sistematik dezenformasyon faaliyetleri içinde olduğunu, bazılarının ise terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini aktardı. Bireysel ifade sınırlarını aşan bu sosyal medya manipülasyon girişimlerinin, toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğü ifade edildi.

Yürütülen çalışmalarda kurumlar arası koordinasyon temel alındı. Dijital tehditler sadece güvenlik boyutuyla değil; hukuk, iletişim ve kamu düzeni perspektifiyle eş zamanlı olarak takip ediliyor. İlgili kurumlar ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizmasıyla hareket ediyor. Güvenlik ve iletişim çevreleri, bu son operasyonların münferit sosyal medya hesaplarına yönelik teknik müdahalelerden ibaret olmadığını belirtiyor. Sürecin, Türkiye'nin dijital egemenlik, kamu düzeni ve bilgi güvenliği ekseninde şekillendirdiği yeni nesil güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirildiği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 1352 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığını duyurmuştu. Duran, o açıklamasında "dijital terörizm” kavramına dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden yürütülen organize manipülasyon faaliyetlerinin milli güvenlik boyutuna ulaştığını vurgulamıştı.