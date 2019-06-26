Sosyal medyada dev kampanya: THY'nin yeni uçağının adı Eren olsun

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni uçağının adının Eren olması için sosyal medyada başlatılan dev kampanya çığ gibi büyüyor. Kampanya kapsamında yüz binlerce twit atılırken '#AdıErenOlsun' etiketi ülke gündeminde birinci sıraya yerleşti

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni uçağının adının Eren olması için sosyal medyada dev kampanya başlatıldı.



THY, sosyal medyada yaptığı anketle yeni uçağına isim arıyor.



THY'nin anketinde 4 isim yer alırken, sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıldı.



Yüz binlerce vatandaş tarafından Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristleri ihbar eden ve güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken şehit olan Eren Bülbül'ün adının uçağa verilmesi istendi.



THY'nin anketinde ise "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" isimleri yer aldı.



Ankette yüz binlerce oy kullanıldı.



ulusal.com.tr