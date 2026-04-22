Sosyal medyada eğitim kurumlarını hedef alan 2 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki eğitim kurumlarına yönelik saldırıların ardından, sosyal medya mecralarında benzer içerikler paylaşarak halkı paniğe sevk eden şüphelilere yönelik hukuki süreçte kararlar açıklandı

Toygu Ökçün
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dijital mecralarda kamu düzenini bozucu ve tehdit içerikli paylaşım yaptığı saptanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen 27 kişiye yönelik kararlar:

Tutuklama: Yaşları 18’in altında olan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol: 25 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu kişilerden 7’sine, literatürde nadir görülen "belirlenen konuda kitap okuma, özet çıkarma ve kompozisyon yazma" yükümlülüğü getirildi.

Diğer Tedbirler: Geri kalan şüpheliler için imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şartı uygulandı. 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE GEREKÇELERİ

Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri, halk arasında korku yaratmayı amaçlayan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesapları hedef aldı. Gözaltına alınan 30 kişilik grubun 25’inin 18 yaşından küçük olması, dijital dezenformasyonun demografik boyutu açısından dikkat çekti.

Savcılık, söz konusu paylaşımların kamu barışını doğrudan tehdit ettiği ve benzer şiddet eylemlerini teşvik edebileceği değerlendirmesinde bulundu. Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin, dijital platformlardaki provokatif içeriklere yönelik teknik takip ve analiz çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

