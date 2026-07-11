Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, dolandırıldı! 26 milyonluk vurgun yapan şebekeye şafak baskını!

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin detayları paylaştı. Soruşturmanın fitilini, Pertek ilçesinde yaşayan H.K. isimli vatandaşın şikayeti ateşledi. Güvenlik güçleri, mağdurun internet üzerindeki işlemleri sonrasında başlattığı takip ile geniş çaplı bir suç örgütünü deşifre etti.

26 MİLYON LİRA HACMİNDE ŞÜPHELİ İŞLEM SAPTANDI

Valilik tarafından olayın gelişimine ve soruşturma safhasına dair yapılan resmi açıklamada, mağdurun nasıl dolandırıldığı ve jandarmanın dijital takip süreci şu ifadelerle aktarıldı:

"Mağdur H.K'nin Facebook'ta karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren 'Yatırım Danışmanlığı' adlı gruba yönlendirildiği belirlendi. Yüksek kazanç elde etme amacıyla şüphelilerin yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplam 508 bin 233 lira yatıran vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Tunceli jandarma siber ekiplerinin bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde 16 şüphelinin kimliği tespit edildi. Paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon lira hacminde şüpheli işlem saptandı."

7 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Elde edilen dijital deliller ve MASAK raporlarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 7 Temmuz tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Valilik açıklamasının devamında, firari durumda olan şahısların durumu ve adreslerde yapılan aramalarda el konulan suç unsurları hakkında da bilgi verildi: "Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda ayrıca suçta kullanılan dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 5 USB bellek, hafıza kartı, 11 sim kart, hard disk, 2 tablet ve 19 banka kartı ele geçirildi."