Sosyal medyada hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Erzurum jandarması, sosyal medya platformunda hayvan satın alma vaadiyle vatandaşları kandıran şebekeyi 6 ilde eş zamanlı düzenlediği baskınlarla çökertti. Dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda hakim karşısına çıkarılan 14 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medyada hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik bir çalışma başlattı. Soruşturmanın temelini, 23 Aralık 2025 tarihinde yaşanan mağduriyetler oluşturdu. İki vatandaşın, Facebook Marketplace isimli sosyal medya platformu üzerinden verilen hayvan satış ilanlarına inanarak dolandırıldığı tespit edildi.

6 İLDE 12 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Dolandırıcılık faaliyetini yürüten ağın deşifre edilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 3, Ordu'da 2, Düzce'de 2, Gaziantep'te 2, Osmaniye'de 1 ve Çorum'da 1 adres belirlendi.

Toplam 6 ayrı ildeki 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Genişletilerek sürdürülen bu operasyon neticesinde, suça karıştığı tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde detaylı aramalar yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda teknolojik cihaza el konuldu. Muhafaza altına alınan malzemeler arasında 21 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart, 3 adet flash bellek, 5 adet hafıza kartı, 3 adet hard disk, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 5 adet DVD yer aldı.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kolluk kuvvetlerindeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 4'ü tutuklanarak Erzurum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Geriye kalan 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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