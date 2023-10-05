Sosyal Medyada İddia Edildi! ABD İHA'mızı mı Vurdu?
Amerika'nın PKK'ya karşı görev icra eden bir insansız hava aracımızı Suriye'nin Haseke şehri yakınlarında düşürdüğü iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir hava aracında patlama meydana gelip düştüğü görülüyor. Bazı sosyal medya hesaplarında Amerika'nın Türkiye ait insansız hava aracını vurduğu öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada düşürülen SİHA'nın Türkiye'ye ait olmadığını belirtti.
PKK'nın Suriye Kolu ABD'den Yardım İstedi
Batı emperyalizminin sözcüsü Alman DW'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Ankara saldırısı sonrası başlattığı operasyonlar sonrası PKK, ABD'den ve uluslararası koalisyon güçlerinden yardım istedi. PKK'nın Suriye'deki kolu YGP, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları sonrası açıklama yaptı. ABD destekli YPG'den yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan da "Türkiye'den gelen tehditlere karşı tutumunu açıkça ortaya koyması" istendi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi