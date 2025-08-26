Sosyal medyada ifşalandı, programdan atıldı… Mesut Süre’den taciz iddialarına yanıt geldi

Tuluğ Özlü isimli bir yurttaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kadının Mesut Süre tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Kadın, üniversite öğrencisiyken Süre ile bir staj programı için tanıştığını, daha sonra yemek bahanesiyle Beşiktaş’taki evine davet edildiğini ve burada tacize uğradığını iddia etti.

CGTN Türk’ün haberine göre, Özlü, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık.

Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.

Üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.

Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek.

İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum."

Özlü'nün anlattıklarının ardından başka kişilerden de Mesut Süre'ye dair farklı taciz iddiaları dile getirildi.

“İLİŞKİ TESTİ” PROGRAMINDAN ÇIKARILDI

Ortaya çıkan iddiaların ardından Süre’nin sunuculuğunu yaptığı “İlişki Testi” programının yapımcısı İda İletişim, ünlü komedyenle yollarını ayırdığını duyurdu. Yapım şirketinden yapılan açıklamada, “Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahçubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz” denildi.

MESUT SÜRE: “İTİBAR SUİKASTI”

Mesut Süre ise Instagram üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. “Şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır” diyen Süre, sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek, “Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bi anda lince uğradım” ifadelerini kullandı.

Süre, kendisine yöneltilen suçlamaların bir “ifşa değil itibar suikastı” olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Süre'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bi anda lince uğradım.. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler.. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir.. Kişiliğime, mesleğime ve itibarına yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.."