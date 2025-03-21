Sosyal medyada provokasyon operasyonu: 326 şüpheli tespit edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin olarak sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden içerikler paylaşan 326 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda bu hesaplardan 72’sinin yurt dışında olduğunu belirtti. Şu ana kadar 54 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

GÖSTERİLERDE 53 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında İstanbul'da düzenlenen protestolarla ilgili de bilgi verdi. Gösteriler sırasında 53 kişi hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapıldığını duyurdu.

Bu olaylar sırasında 16 polisin yaralandığını belirten Yerlikaya, "Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır" dedi.

Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.