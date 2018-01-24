Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 31 ilde gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken gözaltındaki 132 kişinin işlemleri devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerinden terör örgütü PYD/PKK propagandası yürüttüğü gerekçesiyle 31 ilde gözaltına alınan 150 şüpheliden 11'i tutuklandı.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatının ardından terör örgütleri lehine propaganda yapıldığı tespit edilen sosyal medya hesapları yakın takibe alındı.



Türkiye genelinde sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde, terör örgütü propagandası içeren paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 150 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan 11'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı. Şüphelilerden 132'sinin gözaltına alındıkları illerdeki sorguları devam ediyor.



Emniyet yetkilileri, sosyal medya hesaplarının aralıksız takip edildiğini belirterek, terör örgütlerinin propagandasını yapan tüm kullanıcılar hakkında işlem yapılacağını kaydetti.