Sosyal medyada sahte profille iğrenç tuzak! 18 yaşındaki kıza bir haftalık fuhuş kabusu: 2 tutuklama

Genç kızın evden kaçarak emniyete sığınması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; kendisini ev sahibi olarak tanıtan firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SAHTE İSİMLE GÜVEN KAZANDI, 'KALACAK YER' VAADİYLE EVE ÇEKTİ

Soruşturma dosyasına ve şikayet tutanaklarına yansıyan korkunç olayın detayları şöyle gelişti:

Yetiştirme yurdundan ayrılmasının ardından Ataşehir'deki bir vakıf merkezinde barınmaya başlayan 18 yaşındaki B.T., sosyal medyada kendisini "Uğurcan P." sahte ismiyle tanıtan Enes S. ile tanıştı.

İkili 27 Ağustos'ta buluşarak dışarıda vakit geçirdi. Vaktin ilerlemesi ve vakfın giriş saatini kaçırması üzerine genç kıza yardım etme bahanesi sunan Enes S., onu kalması için bir eve götürdü.

Adrese gittiğinde evde Özbekistan uyruklu kadınların da bulunduğunu fark eden B.T., yanındaki yaklaşık 15 gram altını çalınmaması amacıyla güvenerek Enes S.'ye emanet etti.

BİR HAFTA BOYUNCA ALIKONULUP ZORLANDI, KAÇARAK POLİSE SIĞINDI

Eve yerleştirildikten sonra kabus dolu günler yaşayan B.T.'nin adli makamlara aktardığı ifadeler dehşete düşürdü:

Yaklaşık bir hafta boyunca adreste tutulan ve bu sürede Enes S.'ye ulaşamayan genç kız, kendisini "Gül" adıyla tanıtan ev sahibi O.Y. tarafından erkeklerle zorla telefonla görüştürüldüğünü ve para karşılığı cinsel ilişkiye zorlandığını belirtti.

Fırsatını bularak evden kaçmayı başaran B.T., durumu hemen güvendiği "gönüllü annesine" anlatarak birlikte emniyete gitti ve şüphelilerden şikayetçi oldu.

Genç kızın anlatımları üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenleyerek adli tahkikat başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 'ACIDIM, BORÇ ALDIM' SAVUNMASI: 2 KİŞİ CEZAEVİNDE

Asayiş ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı:

Şüpheli Enes S., sosyal medyada sahte profil kullandığını itiraf ederken suçlamaları reddetti; genç kıza acıdığı için amcası üzerinden kalacak yer bulduğunu ve 15 gram altını ise borç olarak aldığını savundu.

Diğer şüpheli Erkan S. ise adreste yabancı uyruklu kadınların kaldığını bildiğini fakat fuhuş organizasyonuyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Evde yakalanan Özbekistan uyruklu kadınlar da adreste misafir olarak bulunduklarını beyan etti.

Adliyeye sevk edilen Enes S. ve Erkan S., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini "Gül" olarak tanıtan firari ev sahibi O.Y.'nin yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülüyor.