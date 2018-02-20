Şanlıurfa'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü "PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, "Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları" belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramaların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.