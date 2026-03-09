Sosyal medyada tuzak! Yurt dışı vaadiyle göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda İ.K, E.S, M.S. ve D.C.S. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN İŞ VE OTURMA İZNİ TUZAĞI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin mağdurlara sosyal medya üzerinden ulaştığı saptandı. Şahısların bu platformlarda yasa dışı reklamlar yayınlayarak, vatandaşlara yurt dışında oturma izni alma ve iş bulma vaadinde bulunduğu, bu yöntemle büyük çapta maddi menfaat elde ettiği belirlendi. Soruşturmada, son dönemde bazı ülkelerin yasa dışı göçü engellemek amacıyla vize uygulamalarında yaptığı değişikliklerin kaçakçılar tarafından nasıl aşıldığı da deşifre edildi. Şüphelilerin, bu engellere takılmamak için mağdurları doğrudan hedef ülkeye göndermek yerine farklı ülkeler üzerinden transit olarak taşıdığı ve sınırları yasa dışı yollarla karadan geçirdiği tespit edildi.

Şebekenin, sınır ötesine geçirdiği mağdurları zor durumda bırakarak Türkiye'deki aileleriyle irtibat kurduğu ve para talep ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin, göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirlerle yurt dışında lüks bir yaşam sürdüğü ve bu şatafatlı yaşantılarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

ABD'YE 244 KİŞİ KAÇIRILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin mağdurları para karşılığında yasa dışı yollardan ABD'ye gönderdiğini açıkladı. İlgili ülke makamlarıyla yürütülen bilgi paylaşımı sonucunda olayın boyutları da netleşti. Resmi rakamlara göre, şebeke aracılığıyla 244 kişinin ilgili ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı, 14 kişinin oradan başka bir ülkeye geçtiği, 28 kişinin sınır dışı (deport) edildiği ve 2 kişinin ise söz konusu ülkenin adli birimlerince gözaltında tutulduğu belirlendi. ABD yetkilileri de ülkeye giden mağdurların durumunu teyit etti.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA ARANIYOR

Soruşturma kapsamında çete üyesi toplam 6 şüphelinin kimliği tespit edildi. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüphelilerden 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, Türkiye'de bulunan 4 şüpheli şahıs yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde gözaltına alınmıştır. Tüm suç türlerinde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yürütülen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."