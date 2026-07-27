Sosyal medyada yapay gündem ve FETÖ ağlarına büyük darbe: Binlerce hesaba erişim engeli!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dijital alanda terör propagandasına ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildiği bildirildi.

BİNLERCE HESAP FETÖ VE TERÖR BAĞLANTILI ÇIKTI

Açıklamada, erişim engeli getirilen hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2 bin 965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı.

EN FAZLA ERİŞİM ENGELİ X PLATFORMUNDA UYGULANDI

7 aylık dönemde erişim engeli uygulanan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X platformu aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti.

Terör örgütlerinin ve organize dezenformasyon ağlarının özellikle yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

YAPAY GÜNDEM VE BOT AĞLARI GERÇEK ZAMANLI TAKİP EDİLİYOR

Yürütülen koordinasyon mekanizmasının sadece yasa dışı içeriklere müdahaleyle sınırlı kalmadığı belirtilen açıklamada şu detaylara yer verildi:

Sosyal medya platformlarında oluşturulan trend topic (TT) listeleri, etiket kampanyaları, koordineli paylaşım ağları ve bot hesap hareketleri gelişmiş dijital analiz yöntemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor.

Psikolojik harekat amacıyla oluşturulan yapay gündem çalışmaları kısa sürede tespit ediliyor ve dijital ağ analizleriyle kampanyaların kaynağı ile yayılım modeli ortaya çıkarılıyor.

İlgili kurumların eş zamanlı yürüttüğü teknik ve hukuki süreçlerle koordineli etki operasyonlarının geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçiliyor.

"DİJİTAL PLATFORMLAR MİLLİ GÜVENLİK SAHASI HALİNE GELDİ"

Güvenlik kaynakları, dijital platformların artık yalnızca bir iletişim alanı değil, milli güvenliği doğrudan ilgilendiren bir mücadele sahası haline geldiğini belirtti.

Kurumların birlikte yürüttüğü çalışmalarla teknik analiz, adli süreç ve erişim tedbirlerinin tek merkezden uyum içinde işletildiği; bu sayede sadece tekil hesapların değil, organize dijital ağların da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Son 7 ayda ortaya çıkan 6 bin 644 hesaplık erişim engeli verisi, Türkiye'nin terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı bir mücadele modeli uyguladığını ortaya koydu.