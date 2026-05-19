Sosyal medyada yaş kısıtlaması başlıyor: İşte tüm ayrıntılar

Türkiye, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla Avustralya modelini de inceleyerek tamamen ülkeye özgü yeni bir kontrol mekanizması geliştirdi.

Buna göre, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına radikal sınırlamalar getiren yeni yönetmelik en geç 6 ay içinde fiilen yürürlüğe girecek.

İşte e-Devlet tabanlı yaş doğrulama dönemini başlatacak tarihi reformun öne çıkan tüm detayları:



6 AY İÇİNDE TÜM TÜRKİYE'DE FİİLEN BAŞLIYOR

Bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu kurulduğunu ve sürecin diğer kurumlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, takvimi şu sözlerle duyurdu:

"Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak."

SOSYAL MEDYAYA GİRİŞTE e-DEVLET'Lİ YAŞ DOĞRULAMA DÖNEMİ

Yeni dönemin sadece yasal bir metinden ibaret kalmayacağını, çok güçlü bir teknik altyapı hazırlandığını vurgulayan Göktaş, sahte yaş beyanlarının önüne geçecek mekanizmayı açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarına (Instagram, TikTok, X, YouTube vb.) getirilecek yeni yükümlülükler kapsamında, kullanıcıların yaşları e-Devlet entegrasyonu ve farklı kimlik doğrulama yöntemleri üzerinden kontrol edilecek. Bu sistem; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda kurulacak.

AVUSTRALYA MODELİ İNCELENDİ: HEDEF "GÜVENLİ DİJİTAL ALAN"

Dünyadaki benzer dijital koruma hamlelerini yakından takip ettiklerini belirten Bakan Göktaş, düzenlemenin felsefesini şu maddelerle özetledi:

Özellikle Avustralya'nın bu konudaki küresel raporu derinlemesine incelendi, eksiklikler ayıklandı ve Türkiye'nin toplumsal yapısına özgü yerli bir model geliştirildi.

Kanun ve yönetmelik yapılandırılmasıyla 15 yaş altı çocuklara yönelik tamamen güvenli dijital alanlar oluşturulacak ve sosyal medyanın kontrollü kullanımı teşvik edilecek.

Çocukların ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine uygun olmayan, travmatik veya istismara açık içeriklere maruz kalmaları teknik olarak tamamen önlenecek.