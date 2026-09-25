Sosyal medyadaki fon yalanına resmi dille yalanlama! Vergi veya ücret kesintisi olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan ve tasfiye edilen fonlardaki kayıpları karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sosyal medyadaki fon yalanına resmi dille yalanlama! Vergi veya ücret kesintisi olacak mı?
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan ve tasfiye edilen fonlardaki kayıpları karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA: "ASILSIZ VE SPEKÜLATİF"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada şu noktaların altı çizildi:

Sosyal medya platformlarında paylaşılan, "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" iddiaları tamamen asılsızdır.
Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir.

Tasfiye süreçleri, yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülmekte olup, temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir.

Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.

2000-2008 girişlilere erken emeklilik çıkacak mı? Meclis'te son durum ne?2000-2008 girişlilere erken emeklilik çıkacak mı? Meclis'te son durum ne?Ekonomi
Dezenformasyonla mücadele gündem
Günün Manşetleri
DEAŞ'a yönelik 28 ilde şafak operasyonu!
Sosyal medyadaki fon yalanına resmi dille yalanlama!
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga!
Emlak ilanlarında devrim niteliğinde karar
Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar casusluk yazılımıyla sorgul
Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor!
Avrupa'da Batı Nil virüsü kabusu!
MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor!
Çok Okunanlar
1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor!
Altın fiyatlarında sert düşüş! 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında sert düşüş! 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar?
İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları
Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!