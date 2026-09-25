Sosyal medyadaki fon yalanına resmi dille yalanlama! Vergi veya ücret kesintisi olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan ve tasfiye edilen fonlardaki kayıpları karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'DEN RESMİ AÇIKLAMA: "ASILSIZ VE SPEKÜLATİF"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada şu noktaların altı çizildi:

Sosyal medya platformlarında paylaşılan, "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" iddiaları tamamen asılsızdır.

Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir.

Tasfiye süreçleri, yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülmekte olup, temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir.

Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.